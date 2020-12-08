Москва, , 19:09 — REGNUM Закон об удалённой работе наконец поможет работодателям и работникам, трудящихся в дистанционном режиме, расставить все точки над i, закрыть все вопросы, связанные с оформлением данного процесса, привести свой документооборот в порядок, упростить и упорядочить свою работу, считает омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Об этом он заявил сегодня, 8 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 8 декабря, закон о дистанционной работе был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. С весны 2020 года он несколько раз видоизменялся, но теперь, когда с января 2021 года он точно вступит в силу, можно рассматривать его подробно.

Порочкин обратил внимание, что теперь в ТК РФ будет прописана возможность электронного документооборота между работодателем и сотрудником при дистанционной работе (электронная трудовая книжка, больничный, все взаимодействие между работником и работодателем), а также, прописано в каких случаях потребуется ЭЦП и какого типа (усиленная, неквалифицированная и прочее).

Режим работы на удаленке теперь выглядит так: в ЛНА работодателем закрепляется рабочее время. Из законопроекта исчезла формулировка «право на офлайн», но переработки оплачиваются как и при офлайн работе.

«Дистанционная работа — не является основанием для снижения заработной платы. Но если работа сотрудника физически не может выполняться на удаленке, то такому сотруднику оплачивается простой в соответствии со ст. 157 ТК РФ. При удаленной работе работодатель (в соответствии с внутренними ЛНА) должен предоставлять сотруднику оборудование, расходные материалы и прочее, или возмещать расходы, в случае использования сотрудником своего личного оборудования. Также при удаленной работе работодатель несет ответственность по охране труда лишь по нескольким пунктам ТК РФ: страхование от несчастных случаев, наличие комплекта необходимой документации по ОТ, обучение сотрудников работе на оборудовании, предоставленным работодателем. Для увольнения удаленных сотрудников появились новые поводы: если сотрудник не выходит на связь более двух дней подряд без уважительной причины и если работник переезжает в другую местность, где продолжение выполнения его трудовой функции невозможно», — обратил внимание омбудсмен.

По его словам, самая ожидаемая в этом году часть законопроекта то, что перевод на удаленную работу в исключительных и форс-мажорных ситуациях станет намного проще: работодателю нужно будет прописать в ЛНА все детали дистанционной работы и ознакомить с ним сотрудников. Больше не нужно собирать заявления с сотрудников о переводе на удалёнку и не нужно подписывать с каждым сотрудником дополнительные соглашения к трудовым договорам.