29 декабря 2020 | Время чтения 1 мин

Генеральный директор компании «СберСервис» подвел итоги 2020 года, а также рассказал, какие тренды будут актуальны в 2021 году.

Алексей Евтушенко, , 21:46 — REGNUM Что было в 2020-м

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский ИТ-рынок достаточно быстро развивался на протяжении последних нескольких лет, но в 2020 году на фоне пандемии многие компании совершили фантастический рывок вперед, за считаные месяцы достигнув того, к чему ранее пришлось бы идти не один год. То, что еще совсем недавно считалось «хайпом», сегодня, доказав свою состоятельность, превратилось в неотвратимый тренд и позволило сделать настоящий технологический прорыв. Ретейлеры радикально переформатировали бизнес-модели, организовав службы доставки и систему логистики, банки, еще недавно работавшие исключительно в офисах, вывели сотрудников на удаленную работу с сохранением требуемого уровня безопасности. Государственный сектор смог организовать голосование в онлайн-формате. Всё это стало возможным благодаря масштабному применению облачных технологий, интернету вещей, интеллекту нейронных сетей. Текущие возможности инфраструктуры и архитектуры информационных систем позволили компаниям быстро вносить изменения, большие данные и аналитика позволили оптимизировать логистику, контролировать тренды, контролировать перемещения людей, предлагать тот сервис, в котором человек сейчас нуждается.

Что будет в 2021-м

Следующий год станет, с одной стороны, годом стабилизации тех технологий, которые были стремительно внедрены сейчас, а с другой — годом роста благодаря осознанию своих новых сил и возможностей. Будут пилотироваться новые решения, команды будут искать отклонения в трендах, тестировать гипотезы.

ИТ-среда будет максимально использовать облачную экосистему в качестве базовой структуры. С помощью нее будут расширены возможности управления ресурсами и аналитики в реальном времени.

Большие данные — больше не лаборатория или песочница, это новая бизнес-религия. Происходящие изменения не могут не отразиться на работающем персонале. Новая реальность потребует нового качества сотрудников, дополнительных систем обучения. Россия, являясь одним из лидеров по темпам развития ИТ-технологий, имеет реальную возможность осуществить колоссальный прорыв в области цифровизации, ведь подходящий фундамент для этого уже был заложен.