Москва, , 09:53 — REGNUM В 2020 году спрос на китайские активы серьезно увеличился, так как Китай, по мнению многих, справился с пандемией лучше, чем США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил профессор РЭШ Константин Егоров, подводя итоги 2020 года.

«Текущий кризис стал первым глобальным кризисом, когда резко вырос мировой спрос не только на американские активы, но и на китайские, — сказал Егоров. — Отчасти это произошло из-за предыдущих усилий китайских властей по повышению международного статуса своих активов. Большую роль сыграло и то, что, по мнению многих, Китай справился с пандемией лучше, чем США. Но, в любом случае, у Китая впервые появилось еще одно преимущество в борьбе с США за первенство в мировой финансовой системе — критическая масса инвесторов, которые в периоды глобальной нестабильности готовы делать ставку на Китай, а не на США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Егоров рассказал об уникальном шансе, который получили страны в 2020 году.

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