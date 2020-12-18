18 декабря 2020 | Время чтения 2 мин

Член генерального совета «Партии Роста» подвёл итоги 2020 года для строительной отрасли. Он оценил ущерб малым и средним предприятиям в России из-за ситуации с пандемией коронавируса, рассказал, нужна ли господдержка в 2021 году, а также, чего бизнес ждёт от 2021 года.

Дмитрий Панов, , 16:33 — REGNUM Про ущерб и финансовые показатели

Новостройка Иван Шилов © ИА REGNUM

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Нет необходимости подробно останавливаться на том, что уходящий год был крайне непростым для бизнеса, в особенности малого и среднего — по данным ФНС, на декабрь 2019 года субъектов МСП насчитывалось свыше 5,9 млн, то на декабрь 2020 года их осталось порядка 5,7 миллионов. В то же время нельзя сказать, что все отрасли экономики понесли одинаковые потери. Безусловно, наибольший урон пандемия нанесла сферам общепита, туризма и гостиничного бизнеса, культуры и развлечений, пассажирских перевозок, фитнес-индустрии — по предварительным оценкам, падение выручки в этих сферах по итогам 2020 года составит от 30 до 50% по сравнению с показателями 2019 года. Однако такие отрасли, как онлайн-торговля, фармацевтика и химиндустрия, пищевое и сельхозпроизводство, текстильная промышленность продемонстрировали небольшой рост выручки в пределах 5−10%. Строительной отрасли в 2020 году удалось сохранить стабильность исключительно благодаря утвержденной в апреле программе льготного ипотечного кредитования.

О государственной поддержке

Если говорить о федеральном уровне, то, безусловно, наиболее эффективной мерой поддержки российского бизнеса в условиях пандемии коронавируса стали льготные кредиты на выплату заработной платы и поддержку занятости по ставке до 2%. Всего, по данным Минэкономразвития, банки в 2020 году выдали предпринимателям таких кредитов на общую сумму свыше 406 млрд рублей, что позволило выплатить зарплату порядка 5,4 миллионам работников из пострадавших отраслей. В этой связи, малый и средний бизнес считает целесообразным продление льготных кредитов на 2021 год с актуализацией отчетных дат для подтверждения сохранения занятости.

Перспективы и ожидания

В целом бизнес смотрит в 2021 год с осторожным оптимизмом: большие надежды связаны с массовой вакцинацией населения, снятием большинства ограничительных мер в регионах и, как следствие, восстановлением спроса. В то же время предстоящая отмена ЕНВД, падение реальных располагаемых доходов населения, завершение действия многих льготных программ и мер поддержки, а также тревожные ожидания общественности в отношении дальнейшего распространения коронавируса в мире не позволяют говорить о каком-либо прорывном росте оборотов предприятий и организаций в следующем году.