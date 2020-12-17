17 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Аркадий Мурзаев, , 16:19 — REGNUM Ущерб малому и среднему бизнесу пандемией нанесен вполне серьезный. Но не равномерный. Условно в нашей стране все МСП можно разделить на тех, кто основную выручку получает за счет бюджетов разных уровней, и тех, кто зарабатывает, имея дело с конечным массовым потребителем. К первому типу относятся различные строительные, подрядные организации, оказывающие услуги или совершающие поставки бюджетным организациям. Их благосостояние зависит от того, насколько подверглись сокращению те статьи бюджета, за счет которых формировалась их выручка. Поскольку, по разным оценкам, примерно до 75% российской экономики загнали в государственный сектор, а дефицит бюджета в этом году весьма значителен, есть уверенность, что СМСП, завязанные на бюджетные средства, потеряли от 80% до 20% своей выручки. При этом крайне незначительное число смогло воспользоваться ситуацией: наладить выпуск масок, санитайзеров и так далее. Здесь не надо тешить себя иллюзиями, поскольку основной поток денежных средств на борьбу с эпидемией идет через бюджет, то основными выгодоприобретателями стали представители крупного и очень крупного бизнеса, которые смогли освоить подряды на строительство новых медицинских площадей, сдать в аренду под создание госпиталей свою недвижимость, организовать поставки многомиллионных партий масок и так далее. Кстати, на территории РФ нет ни одного крупного производителя пластиковых перчаток, вероятно, именно этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что ношение перчаток в отличие от масок так и не стало строго обязательным, по крайней мере в регионах.

Бизнес в коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Второй тип бизнеса — завязанный на конечного потребителя, пострадал гораздо больше. Это общепит, розничная торговля, турагентства, небольшой гостиничный бизнес, мелкие производители различных товаров и услуг. Пострадали по двум причинам: первая — снижение покупательского спроса из-за общего снижения доходов у массовых потребителей; вторая — нелогичность ограничительных мер. Придёт время, когда придется отвечать на крайне неприятные вопросы: почему вирус становится наиболее опасным после 22 — 23 часов и именно в заведениях общепита? Каким образом, именно музейная и библиотечная атмосфера максимально стимулирует заражение коронавирусом? Почему наиболее опасными являлись массовые гуляния в скверах, парках и на площадях? Какой смысл было стимулировать внутренний туризм, если регионы, куда были направлены основные потоки, стали всё и для всех запрещать? Почему при многомиллионных затратах на электронные системы слежения за гражданами, не во всех регионах были оперативно предприняты действия по установкам систем обеззараживания воздуха в общественном транспорте? И так далее…

Деградация системы управления, в результате которой принимаются неадекватные ситуации действия, привела к реальным потерям малого и среднего бизнеса, связанного с общепитом, туризмом, эвент-сферой и так далее.

Закрытый в период пандемии фитнес-центр Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поэтому лучший итог финансового года — это иметь возможность продолжить работу 11 января. Но с учетом нашей действительности, когда весь январь — это мертвый сезон и выручка падает в среднем на 80−90% по сравнению со среднегодовой, действия чиновников, направленные на лишение СМСП предновогодней и новогодней выручки, приведет к массовому банкротству малого бизнеса в период февраля-марта. Что касается мер поддержки бизнеса, наиболее востребованными оказались те, которые удалось всё-таки получить. Гениальная задумка разделить всех по кодам ОКВЭД, когда предприятия, у которых «пострадавшие» коды оказались не основными, привела к тому, что значительная часть малого бизнеса ощутила себя как в сказке: «И на том пиру был, мед пиво пил, по усам текло, да в рот не попадало!» Хотя есть счастливцы, которым удалось и льготы получить и кредиты на сохранение персонала взять. Наше предприятие и кодом не вышло, и кредит не получило. В банке (сохраним его светлое имя в глубокой тайне) льготный кредит не дали: типа вы слишком маленькое предприятие, у нас руки до вас не доходят, хотя это не мешает брать с нас оплату за услуги строго по действующим тарифам. Наше же наивное желание добиться правды у различных инстанций привело к тому, что банк сообщил о том, что нам отказано в льготном кредите из-за отрицательной кредитной истории. Хотя с самого дня основания мы ни разу никогда и ни у кого не брали ни копейки кредитных денег! Хотя, вероятно, в этом и есть смысл отрицательной кредитной истории: если бы взяли, то она была бы позитивной…

По поводу оптимизма, он связан только с одним: коронавирус закончится раньше, чем наши чиновники смогут проявить весь свой творческий потенциал по борьбе и предотвращению.

Возвращение малого и среднего бизнеса в нормальное состояние, исходя из вышеописанного, связано со следующими факторами:

1. Возврат бюджетных расходов на уровень до ковида. Это сможет поддержать те предприятия, которые формируют большую часть выручки за счет взаимодействия с бюджетными организациями.

2. Действенные меры по росту уровня доходов потребителей, чтобы они могли тратить свои рубли не только на самое необходимое, но и на потребности второго и третьего уровня. Именно наличие платежеспособного роста, а не дохнущего от ожирения госбюджета, является главным условием экономического роста.

Что-то пошло не так. Покупатели изучают чек Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

3. Необходимо урезонить особо ретивых борцов с коронавирусом, которые считают, что «выжженная пустыня» — самое лучшее средство купирования эпидемии. Вернее так: лишили МСП новогодних доходов — компенсируйте в полном объеме по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Это будет, по крайней мере, справедливо. А то устраивать банкет за чужой счет — много ума не надо!

Как в каждом из перечисленных пунктов может проявить себя регуляторная гильотина? Никак. И вообще, отмена устаревшей нормативки — это нормальная повседневная работа структур, занятых госрегулированием. И не надо из этого рядового события раздувать некий гражданский подвиг!