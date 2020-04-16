Коронавирус в мире: пик пандемии и поиски вакцины
В мире растёт число заражённых коронавирусной инфекцией. На 11 апреля их число достигло 1 701 851 человек. 381 966 выздоровели, а 102 906 — скончались.
Заводы и фабрики приостанавливают работу. Особенно пандемия коснулась туризма, авиатранспортв и сферы услуг. Растёт уровень безработицы. Эксперты полагают, что за чертой бедности могут оказаться десятки миллионов людей.
В США за сутки число погибших от коронавируса впервые превысило 2000 человек.
Читайте подробнее: В США суточная смертность от коронавируса превысила 2000 человек
10 апреля глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Исламской Республики Иран (FDA) Мохаммад Реза Шанесаз объявил, что три иранские компании готовы производить противовирусный препарат под названием Favipiravir, который эффективен при лечении COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте подробнее: Иранские компании готовы начать производство средства для лечения COVID-19
Полиция в Нидерландах к сегодняшнему дню выписала 1400 штрафов лицам, нарушающих ограничительные меры, направленных на ограничение распространения коронавируса. Об этом сообщила местная полиция. В беседе с новостным сайтом NU. nl представитель полиции подтвердил, что в целом показатели преступности в стране по-прежнему ниже обычного.
Об этом: Нидерландская полиция выписала 1400 штрафов за нарушение антикоронных мер
10 апреля министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович в своем послании иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу высоко оценила усилия Ирана по сдерживанию распространения COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте также: Босния и Герцеговина приветствует борьбу Ирана с коронавирусом
Диагноз «коронавирус» в Мексике подтвержден у 3844 человек. Об этом 10 апреля сообщил директор эпидемиологической службы министерства здравоохранения страны Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции.
Об этом: Количество случаев заражения коронавирусом в Мексике достигло 3844
О необходимости поощрения работников коммунальных служб, которые задействованы в работах по дезинфекции общественных мест в Приднестровье, поручил президент республики Вадим Красносельский, сообщается 10 апреля в пресс-службы главы республики. Также об этом сообщается в пресс-службе МВД республики.
Подробности в материале: В Приднестровье предусмотрят выплаты тем, кто заболел COVID-19 на работе
Впервые в мире специалисты министерства обороны Ирана достигли технологии производства лицевых масок с ионизированным фильтром. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 апреля.
Читайте также: В Иране изобрели маски с ионизированным фильтром
Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.
Подробности в материале: «Ливерпуль» сообщил о коронавирусе у Кенни Далглиша
Во французском городе Кале 263 мигранта были эвакуированы в центры размещения беженцев, где они могут изолироваться во время коронавируса, передает BFM TV.
10 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.
Подробности в материале: Главы Южной Кореи и Украины обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19
Группа грузинских школьников вернулась из Соединенных Штатов на родину вечером 10 апреля. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
Читайте подробнее: Самолет с детьми прибыл из США в Грузию
На борьбу с пандемией COVID-19 правительство Молдавии выделило из фонда по интервенциям порядка 5,9 млн леев ($328,7 тысяч), сообщает 10 апреля NewsMaker.md.
Об этом: Правительство Молдавии выделило 5,9 млн леев на борьбу с COVID-19
Международный кубок чемпионов в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об отмене популярного товарищеского футбольного турнира европейских команд, который проводится летом на территории нескольких стран, 11 апреля сообщает пресс-служба турнира.
Читайте подробнее: Международный кубок чемпионов по футболу отменили из-за коронавируса
Одно из крупнейших событий во французском Бордо фестиваль вина «Bordeaux fête le vin» перенесли на 2021 год из-за коронавируса, сообщает Le Figaro.
Подробности в материале: Фестиваль вина в Бордо перенесли из-за коронавируса
Страны «большой двадцатки» могут провести очередную встречу по энергорынку в сентябре, однако при необходимости они могут собраться и раньше.
Читайте подробнее: Страны G20 могут провести встречу по энергорынку в сентябре
Несколько депутатов в Ботсване были пойманы за нарушение режима самоизоляции, за что их поместили под надзор.
В настоящее время в Ботсване выявили 13 случаев заражения коронавирусом, из которых один — с летальным исходом.
Читайте подробнее: В Ботсване депутатов задержали за нарушение самоизоляции
Организаторы фестиваля Burning Man («Горящий человек»), ежегодно проходящего в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США), объявили о его отмене из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано 10 апреля на официальном сайте мероприятия.
Читайте подробнее: Фестиваль Burning Man в 2020 году отменили
Креатив-предупреждение от китайцев, которые уже почти полностью побороли вирус. Где-то на границе провинции Хэйлунцзян (это недалеко от Уссурийска), висит вот такая табличка от «Офиса по связям с общественностью города Мишань».
Перевод: «Пограничная политика России: перешел границу — арест, арестовали — приговор, побег — открывают огонь, за сопротивление — будешь убит». Цитата vechorka_zab.
Воинские части Абхазии для защиты личного состава от заражения коронавирусом закрыты на карантин. Об этом 10 апреля рассказал ИА Апсныпресс начальник пресс-службы министерства обороны республики Роланд Джоджуа.
Читайте также: Воинские части Абхазии закрыли на карантин
В из-за коронавируса в Чикаго закрыли океанариум, но персонал решил, что этот карантин — отличная возможность обрадовать братьев наших меньших. Они выпустили туда пингвинов, которые теперь гуляют по залам и рассматривают рыб. Цитата из видео.
Последняя группа российских специалистов будет эвакуирована с закрытого из-за коронавируса космодрома «Куру» во французской Гвиане в конце апреля, заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.
Читайте подробнее: Оставшиеся на «Куру» российские специалисты покинут космодром в апреле
Решил перекусить в Хайдилао? (популярная сеть Хот-Пот ресторанов)
Предъяви зеленый код, измерь температуру, продезинфицируйся. Цитата из канала openchina.
США выделили Белоруссии $1,3 млн на борьбу с коронавирусом.
Об этом: США выделили Белоруссии $1,3 млн на борьбу с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий визовые санкции для стран, отказывающихся возвращать своих граждан, высланных из США во время пандемии COVID19.
Школы в Китае начали постепенно восстанавливать свою работу. Дети стоят на расстоянии метра друг от друга, все в масках. Цитата из видео.
Международный кубок чемпионов по футболу отменён из-за пандемии коронавируса.
Об этом: Международный кубок чемпионов по футболу отменён из-за коронавируса
Виртуальный международный культурный марафон в поддержку устоев мирового сообщества и основополагающих ценностей культуры предложила провести зарубежным коллегам группа российских деятелей культуры. Открытое письмо опубликовано в «Российской газете».
Подробности в материале: Российские деятели культуры обратились к мировому сообществу
В некоторых регионах Франции контроль за режимом изоляции еще больше усилили на время пасхальных выходных, сообщает Le Monde.
Читайте подробнее: Во Франции усилили контроль за режимом изоляции
Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Асида Шакрыл выступила с осуждением абхазских СМИ, опубликовавших персональные данные заболевших коронавирусом. Об этом 10 апреля сообщает ИА «Абхазия-Информ».
Об этом: В Абхазии призвали не публиковать личные данные заразившихся коронавирусом
Вопрос о финансовой поддержке Молдавской Православной Церкви в связи с закрытием приходов из-за пандемии COVID-19 обсуждался представителями Церкви с представителями власти республики. Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря Молдавской Митрополии Вадима Кейбаша сообщает 10 апреля NewsMaker.md.
Читайте подробнее: Молдавской Православной церкви могут выделить финансовые средства — СМИ
На Украине выявили 2511 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки — 308. Скончались 73 человека, большинство которых старше 50 лет.
Читайте также: За сутки на Украине подтвердили 308 новых случаев заболевания COVID-19
В Китае вышел запрет на употребление в пищу собак, кошек, летучих мышей и ряда других животных, решение приняло министерство сельского хозяйства КНР на фоне пандемии коронавируса. Цитата из канала «Китайская угроза».
Уполномоченный по здравоохранению штата Лагос предупредил местных жителей о кампании по проверке населения на симптомы заражения коронавирусом.
На сегодняшний день в Нигерии подтвердили 288 случаев заражения коронавирусом, 158 из которых — в штате Лагос.
Читайте подробнее: Жителей деловой столицы Нигерии проверят на коронавирус
Футболистка испанского клуба «Бетис» Ана Ромеро устроилась работать в больницу на время пандемии коронавируса.
Читайте также: Испанская футболистка устроилась работать в больницу
В двух соседних городах Грузии Марнеули и Болниси, где объявлен полный карантин, повторно проверят жителей на предмет заражения коронавирусом. Об этом на брифинге рассказала министр здравоохранения страны Екатерина Такарадзе, 11 апреля сообщает агентство Black Sea Press.
Читайте также: Жителей двух городов в Грузии повторно проверят на коронавирус
Министерство здравоохранения Белоруссии проинформировало население республики об установлении норм для реализации лекарств и медицинских изделий, спрос на который в аптеках в последнее время возрос. Соответствующее письмо 10 апреля было опубликовано пресс-службой белорусского минздрава.
Об этом: Минздрав Белоруссии нормировал продажу некоторых препаратов и изделий
Правительство Малайзии решило продлить карантин в стране до 28 апреля 2020 года, сообщает Antara.
Читайте подробнее: Власти Малайзии продлили карантин в стране до конца апреля
Количество человек, которым был поставлен диагноз «коронавирус», в Индии возросло до 7447. Об этом 11 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте также: В Индии за сутки выявили более 1000 заразившихся коронавирусом
Власти Бурунди объяснили медленные темпы распространения коронавируса тем, что страна находится под «Божьей защитой».
Так как в стране было выявлено только три случая заражения коронавирусом, власти не намерены прерывать повседневную жизнь и вводить чрезвычайные меры. Президентские выборы, назначенные на 20 мая, также должны состояться по графику.
Подробности в материале: Малое число зараженных коронавирусом в Бурунди объяснили «Божьей защитой»
С 10 апреля в национальном аэропорту «Минск» вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, согласно которым температуру тела будут измерять работникам аэропорта, сотрудникам организаций, которые работают на территории аэропорта, а также его посетителям. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе аэропорта.
Об этом: Работникам и посетителям аэропорта «Минск» будут измерять температуру
В Николаевской области Украины зафиксировали два случая COVID-19. Заболели люди, вернувшиеся из Польши.
Читайте также: Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
По состоянию на 11 апреля, в армии Южной Кореи не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.
Читайте подробнее: В Южной Корее вылечили более 35 военных с COVID-19
Девять полицейских из города Мватате округа Таита Тавета были помещены в двухнедельный карантин после того, как у коллеги, с которым они проходили обучение в Национальном полицейском колледже в Киганджо, предположительно, подтвердили COVID-19.
Напомним, что в Кении выявили 189 случаев заражения коронавирусом.
Об этом: В Кении поместили на карантин девять сотрудников полиции
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поблагодарил США за содействие в вопросе возвращения грузинских школьников на родину. Об этом он 10 апреля написал на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Премьер-министр Грузии поблагодарил США за помощь в возвращении школьников
Балетный онлайн-марафон международного фестиваля балета Dance Open пройдет с 14 по 30 апреля. Об этом сообщают на сайте фестиваля организаторы марафона.
Об этом: В рамках фестиваля Dance Open состоится балетный онлайн-марафон
В столице Индонезии Джакарте подтвердили 1900 случаев заражения коронавирусом, сообщает информационный портал Detik.
Об этом: В столице Индонезии подтвердили 1900 случаев заражения COVID-19
Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что органы здравоохранения провели более 19 500 обследований, связанных с коронавирусом по всей стране, сообщает Antara.
Читайте также: В Индонезии провели более 19 тысяч тестов на коронавирус
Сегодня, 11 апреля, исполнилось ровно четыре недели, как Испания закрылась на карантин. За этот период времени до 75% сократилось содержание NO2 внутри кольцевой М-30 и на 40% по всему городу.
Неожиданно из окон квартир стала видна Ла Сьерра, ближайшая к Мадриду с северной и северо-западной стороны часть центральной Кордильеры. Цитата из канала newsvirus.
В Молдавии еще 19 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели и 10 апреля были выписаны из лечебных учреждений. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики Виорики Думбрэвяну, сообщает 11 апреля NewsMaker.md.
Подробности в материале: В Молдавии еще 19 человек выздоровели от COVID-19
Американская компания Tesla уволит около половины своих сотрудников, обеспечивающих продажи и поставки электромобилей в США, сообщает CNBC со ссылкой на источники в Tesla.
Читайте подробнее: Tesla уволит половину сотрудников отделов продаж в США — СМИ
Трое жителей Грузии, у которых был выявлен коронавирус, были доставлены на родину. Об этом рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает агентство Report.
Подробности в материале: В Грузии рассказали о новых заболевших COVID-19 жителях
После выявления пяти новых случаев заражения коронавирусом в пятницу, 10 апреля, общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Кении достигло 189.
Об этом: Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кении возросло до 189
Власти западных областей Украины не могут выполнить распоряжение о помещении на карантин всех вернувшихся мигрантов. Людей перевозят через границу в битком набитых автобусах и отпускают по домам под честное слово самоизолироваться на две недели.
Читайте также: Границу Польши и Украины ежедневно пересекают тысячи мигрантов — СМИ
Правительство США выделило Индонезии $2,3 млн (около 36 млрд рупий) в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: США предоставили Индонезии $2 млн на борьбу с коронавирусом
Два гражданина Танзании, болевших COVID-19, скончались. Общее число заболевших COVID-19 в восточноафриканской стране достигло 32.
11 апреля более 100 представителей южнокорейских компаний и бизнесменов отправились из Южной Кореи в Кувейт. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Об этом: Представители крупных компаний Южной Кореи посетят Кувейт
От осложнений коронавирусной инфекции в Слободзейском инфекционном госпитале умерла 63-летняя жительница Тирасполя. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.
Читайте также: В Приднестровье от коронавируса скончалась 63-летняя женщина
2031 человек, у которых подтвердили заболевание COVID-19, находятся на стационарном лечении, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии.
Подробности в материале: В Белоруссии в стационарах находится 2031 пациент с COVID-19
Некоторых сотрудников национальной авиакомпании Зимбабве отправят в неоплачиваемый отпуск на неопределенный в конце этого месяца после падения доходов, вызванного ограничениями на передвижения во всем мире из-за пандемии коронавируса.
Читайте также: Сотрудников авиакомпании Air Zimbabwe отправят в неоплачиваемый отпуск
Власти Ирана выразили надежду на то, что мировое сообщество поддержит призыв отменить санкции, наложенные США.
Читайте также: В Иране выразили надежду на поддержку петиции об отмене санкций
В МВД Украины рассказали, что для введения комендантского часа в регионах страны должно быть объявлено чрезвычайное положение. Если режим ЧП не введён, то любые ограничения носят рекомендательный характер.
Читайте подробнее: Комендантский час на Украине возможен только в условиях ЧП — МВД
В Индонезии число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 3842, сообщает Detik.
Об этом: В Индонезии подтвердили 3842 случая заражения COVID-19
Традиционный «Фестиваль молодого вина» в Грузии отложили из-за ситуации, сложившейся в стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщают организаторы на странице фестиваля в Facebook.
Читайте также: Угроза коронавируса: в Грузии отложили проведение «Фестиваля молодого вина»
На Украину из ОАЭ привезли 11 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом и вернули 113 граждан страны.
Подробности в материале: На Украину из ОАЭ привезли гуманитарную помощь для медиков
Работа части рейсов общественного транспорта в Цхинвале временно приостановлена. Об этом 11 апреля сообщил агентству «Рес» глава Управления автомобильного транспорта Южной Осетии Альберт Дудаев.
Читайте также: В столице Южной Осетии отменили часть рейсов общественного транспорта
Правительство Индонезии сообщило о новых случаях смерти от коронавируса в стране, передает информационный портал Detik.
Об этом: В Индонезии подтвердили 327 случаев смерти от COVID-19
Власти Южной Кореи изучают спрос на организацию чартерных рейсов для эвакуации сограждан из стран Африки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в ЮАР.
Об этом: В Южной Корее изучают спрос на организацию спецрейсов из стран Африки
Пандемия коронавируса усугубила проблемы в энергетической сфере Украины, поставив её на грань выживания, заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Читайте также: Украина на грани энергетического кризиса — Тимошенко
В Грузии 11 апреля из больницы выписали женщину с двухлетним ребенком, болевших COVID-19. Об том журналистам рассказала председатель наблюдательного совета Тбилисской инфекционной клиники Мака Сологашвили, сообщает агентство Black Sea Press.
Несколько районных больниц Молдавии будут работать только с пациентами, заболевшими COVID-19 и не будут оказывать другие медицинские услуги, об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики Виорики Думбрэвяну, сообщает 11 апреля Sputnik Молдавия.
Об этом: Минздрав Молдавии: пациентов с COVID-19 будут принимать несколько больниц
За нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП) в Грузии за прошедшие сутки оштрафовали 139 человек. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба МВД.
Читайте также: В Грузии за сутки оштрафовали более 100 человек за нарушение режима ЧП
Две авиакомпании во Вьетнаме начнут снова выполнять рейсы внутри страны со следующей недели, сообщат информационный портал Detik.
«Полёты между городами Ханой и Хошимин возобновятся с 16 апреля, тогда как другие маршруты — с