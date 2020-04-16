В мире растёт число заражённых коронавирусной инфекцией. На 11 апреля их число достигло 1 701 851 человек. 381 966 выздоровели, а 102 906 — скончались. Заводы и фабрики приостанавливают работу. Особенно пандемия коснулась туризма, авиатранспортв и сферы услуг. Растёт уровень безработицы. Эксперты полагают, что за чертой бедности могут оказаться десятки миллионов людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:20 11.04.2020 В США за сутки число погибших от коронавируса впервые превысило 2000 человек. Читайте подробнее: В США суточная смертность от коронавируса превысила 2000 человек

08:21 11.04.2020 10 апреля глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Исламской Республики Иран (FDA) Мохаммад Реза Шанесаз объявил, что три иранские компании готовы производить противовирусный препарат под названием Favipiravir, который эффективен при лечении COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее: Иранские компании готовы начать производство средства для лечения COVID-19

08:23 11.04.2020 Полиция в Нидерландах к сегодняшнему дню выписала 1400 штрафов лицам, нарушающих ограничительные меры, направленных на ограничение распространения коронавируса. Об этом сообщила местная полиция. В беседе с новостным сайтом NU. nl представитель полиции подтвердил, что в целом показатели преступности в стране по-прежнему ниже обычного. Об этом: Нидерландская полиция выписала 1400 штрафов за нарушение антикоронных мер

08:28 11.04.2020 10 апреля министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович в своем послании иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу высоко оценила усилия Ирана по сдерживанию распространения COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: Босния и Герцеговина приветствует борьбу Ирана с коронавирусом

08:30 11.04.2020 Диагноз «коронавирус» в Мексике подтвержден у 3844 человек. Об этом 10 апреля сообщил директор эпидемиологической службы министерства здравоохранения страны Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции. Об этом: Количество случаев заражения коронавирусом в Мексике достигло 3844

08:31 11.04.2020 О необходимости поощрения работников коммунальных служб, которые задействованы в работах по дезинфекции общественных мест в Приднестровье, поручил президент республики Вадим Красносельский, сообщается 10 апреля в пресс-службы главы республики. Также об этом сообщается в пресс-службе МВД республики. Подробности в материале: В Приднестровье предусмотрят выплаты тем, кто заболел COVID-19 на работе

08:34 11.04.2020 Впервые в мире специалисты министерства обороны Ирана достигли технологии производства лицевых масок с ионизированным фильтром. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 апреля. Читайте также: В Иране изобрели маски с ионизированным фильтром

08:34 11.04.2020 Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Подробности в материале: «Ливерпуль» сообщил о коронавирусе у Кенни Далглиша

08:34 11.04.2020 Во французском городе Кале 263 мигранта были эвакуированы в центры размещения беженцев, где они могут изолироваться во время коронавируса, передает BFM TV. Об этом: Более 260 мигрантов нашли приют в Кале

08:37 11.04.2020 10 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока. Подробности в материале: Главы Южной Кореи и Украины обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

08:50 11.04.2020 Группа грузинских школьников вернулась из Соединенных Штатов на родину вечером 10 апреля. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии. Читайте подробнее: Самолет с детьми прибыл из США в Грузию

08:52 11.04.2020 На борьбу с пандемией COVID-19 правительство Молдавии выделило из фонда по интервенциям порядка 5,9 млн леев ($328,7 тысяч), сообщает 10 апреля NewsMaker.md. Об этом: Правительство Молдавии выделило 5,9 млн леев на борьбу с COVID-19

08:55 11.04.2020 Международный кубок чемпионов в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об отмене популярного товарищеского футбольного турнира европейских команд, который проводится летом на территории нескольких стран, 11 апреля сообщает пресс-служба турнира. Читайте подробнее: Международный кубок чемпионов по футболу отменили из-за коронавируса

09:03 11.04.2020 Одно из крупнейших событий во французском Бордо фестиваль вина «Bordeaux fête le vin» перенесли на 2021 год из-за коронавируса, сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Фестиваль вина в Бордо перенесли из-за коронавируса

09:07 11.04.2020 Страны «большой двадцатки» могут провести очередную встречу по энергорынку в сентябре, однако при необходимости они могут собраться и раньше. Читайте подробнее: Страны G20 могут провести встречу по энергорынку в сентябре

09:07 11.04.2020 Несколько депутатов в Ботсване были пойманы за нарушение режима самоизоляции, за что их поместили под надзор. В настоящее время в Ботсване выявили 13 случаев заражения коронавирусом, из которых один — с летальным исходом. Читайте подробнее: В Ботсване депутатов задержали за нарушение самоизоляции

09:07 11.04.2020 Организаторы фестиваля Burning Man («Горящий человек»), ежегодно проходящего в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США), объявили о его отмене из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано 10 апреля на официальном сайте мероприятия. Читайте подробнее: Фестиваль Burning Man в 2020 году отменили

09:13 11.04.2020 Креатив-предупреждение от китайцев, которые уже почти полностью побороли вирус. Где-то на границе провинции Хэйлунцзян (это недалеко от Уссурийска), висит вот такая табличка от «Офиса по связям с общественностью города Мишань». Перевод: «Пограничная политика России: перешел границу — арест, арестовали — приговор, побег — открывают огонь, за сопротивление — будешь убит». Цитата vechorka_zab.

09:15 11.04.2020 Воинские части Абхазии для защиты личного состава от заражения коронавирусом закрыты на карантин. Об этом 10 апреля рассказал ИА Апсныпресс начальник пресс-службы министерства обороны республики Роланд Джоджуа. Читайте также: Воинские части Абхазии закрыли на карантин

09:16 11.04.2020 В из-за коронавируса в Чикаго закрыли океанариум, но персонал решил, что этот карантин — отличная возможность обрадовать братьев наших меньших. Они выпустили туда пингвинов, которые теперь гуляют по залам и рассматривают рыб. Цитата из видео.

09:18 11.04.2020 Последняя группа российских специалистов будет эвакуирована с закрытого из-за коронавируса космодрома «Куру» во французской Гвиане в конце апреля, заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков. Читайте подробнее: Оставшиеся на «Куру» российские специалисты покинут космодром в апреле

09:19 11.04.2020 Решил перекусить в Хайдилао? (популярная сеть Хот-Пот ресторанов) Предъяви зеленый код, измерь температуру, продезинфицируйся. Цитата из канала openchina.

09:19 11.04.2020 США выделили Белоруссии $1,3 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом: США выделили Белоруссии $1,3 млн на борьбу с коронавирусом

09:19 11.04.2020 Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий визовые санкции для стран, отказывающихся возвращать своих граждан, высланных из США во время пандемии COVID19.

09:21 11.04.2020 Школы в Китае начали постепенно восстанавливать свою работу. Дети стоят на расстоянии метра друг от друга, все в масках. Цитата из видео.

09:21 11.04.2020 Международный кубок чемпионов по футболу отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом: Международный кубок чемпионов по футболу отменён из-за коронавируса

09:27 11.04.2020 Виртуальный международный культурный марафон в поддержку устоев мирового сообщества и основополагающих ценностей культуры предложила провести зарубежным коллегам группа российских деятелей культуры. Открытое письмо опубликовано в «Российской газете». Подробности в материале: Российские деятели культуры обратились к мировому сообществу

09:35 11.04.2020 В некоторых регионах Франции контроль за режимом изоляции еще больше усилили на время пасхальных выходных, сообщает Le Monde. Читайте подробнее: Во Франции усилили контроль за режимом изоляции

09:36 11.04.2020 Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Асида Шакрыл выступила с осуждением абхазских СМИ, опубликовавших персональные данные заболевших коронавирусом. Об этом 10 апреля сообщает ИА «Абхазия-Информ». Об этом: В Абхазии призвали не публиковать личные данные заразившихся коронавирусом

09:42 11.04.2020 Вопрос о финансовой поддержке Молдавской Православной Церкви в связи с закрытием приходов из-за пандемии COVID-19 обсуждался представителями Церкви с представителями власти республики. Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря Молдавской Митрополии Вадима Кейбаша сообщает 10 апреля NewsMaker.md. Читайте подробнее: Молдавской Православной церкви могут выделить финансовые средства — СМИ

09:44 11.04.2020 На Украине выявили 2511 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки — 308. Скончались 73 человека, большинство которых старше 50 лет. Читайте также: За сутки на Украине подтвердили 308 новых случаев заболевания COVID-19

09:46 11.04.2020 В Китае вышел запрет на употребление в пищу собак, кошек, летучих мышей и ряда других животных, решение приняло министерство сельского хозяйства КНР на фоне пандемии коронавируса. Цитата из канала «Китайская угроза».

09:54 11.04.2020 Уполномоченный по здравоохранению штата Лагос предупредил местных жителей о кампании по проверке населения на симптомы заражения коронавирусом. На сегодняшний день в Нигерии подтвердили 288 случаев заражения коронавирусом, 158 из которых — в штате Лагос. Читайте подробнее: Жителей деловой столицы Нигерии проверят на коронавирус

09:57 11.04.2020 Футболистка испанского клуба «Бетис» Ана Ромеро устроилась работать в больницу на время пандемии коронавируса. Читайте также: Испанская футболистка устроилась работать в больницу

10:00 11.04.2020 В двух соседних городах Грузии Марнеули и Болниси, где объявлен полный карантин, повторно проверят жителей на предмет заражения коронавирусом. Об этом на брифинге рассказала министр здравоохранения страны Екатерина Такарадзе, 11 апреля сообщает агентство Black Sea Press. Читайте также: Жителей двух городов в Грузии повторно проверят на коронавирус

10:07 11.04.2020 Министерство здравоохранения Белоруссии проинформировало население республики об установлении норм для реализации лекарств и медицинских изделий, спрос на который в аптеках в последнее время возрос. Соответствующее письмо 10 апреля было опубликовано пресс-службой белорусского минздрава. Об этом: Минздрав Белоруссии нормировал продажу некоторых препаратов и изделий

10:07 11.04.2020 Правительство Малайзии решило продлить карантин в стране до 28 апреля 2020 года, сообщает Antara. Читайте подробнее: Власти Малайзии продлили карантин в стране до конца апреля

10:13 11.04.2020 Количество человек, которым был поставлен диагноз «коронавирус», в Индии возросло до 7447. Об этом 11 апреля сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Индии за сутки выявили более 1000 заразившихся коронавирусом

10:25 11.04.2020 Власти Бурунди объяснили медленные темпы распространения коронавируса тем, что страна находится под «Божьей защитой». Так как в стране было выявлено только три случая заражения коронавирусом, власти не намерены прерывать повседневную жизнь и вводить чрезвычайные меры. Президентские выборы, назначенные на 20 мая, также должны состояться по графику. Подробности в материале: Малое число зараженных коронавирусом в Бурунди объяснили «Божьей защитой»

10:34 11.04.2020 С 10 апреля в национальном аэропорту «Минск» вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, согласно которым температуру тела будут измерять работникам аэропорта, сотрудникам организаций, которые работают на территории аэропорта, а также его посетителям. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе аэропорта. Об этом: Работникам и посетителям аэропорта «Минск» будут измерять температуру

10:42 11.04.2020 В Николаевской области Украины зафиксировали два случая COVID-19. Заболели люди, вернувшиеся из Польши. Читайте также: Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко

10:43 11.04.2020 По состоянию на 11 апреля, в армии Южной Кореи не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны. Читайте подробнее: В Южной Корее вылечили более 35 военных с COVID-19

10:45 11.04.2020 Девять полицейских из города Мватате округа Таита Тавета были помещены в двухнедельный карантин после того, как у коллеги, с которым они проходили обучение в Национальном полицейском колледже в Киганджо, предположительно, подтвердили COVID-19. Напомним, что в Кении выявили 189 случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Кении поместили на карантин девять сотрудников полиции

10:46 11.04.2020 Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поблагодарил США за содействие в вопросе возвращения грузинских школьников на родину. Об этом он 10 апреля написал на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: Премьер-министр Грузии поблагодарил США за помощь в возвращении школьников

10:51 11.04.2020 Балетный онлайн-марафон международного фестиваля балета Dance Open пройдет с 14 по 30 апреля. Об этом сообщают на сайте фестиваля организаторы марафона. Об этом: В рамках фестиваля Dance Open состоится балетный онлайн-марафон

10:55 11.04.2020 В столице Индонезии Джакарте подтвердили 1900 случаев заражения коронавирусом, сообщает информационный портал Detik. Об этом: В столице Индонезии подтвердили 1900 случаев заражения COVID-19

11:10 11.04.2020 Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что органы здравоохранения провели более 19 500 обследований, связанных с коронавирусом по всей стране, сообщает Antara. Читайте также: В Индонезии провели более 19 тысяч тестов на коронавирус

11:19 11.04.2020 Сегодня, 11 апреля, исполнилось ровно четыре недели, как Испания закрылась на карантин. За этот период времени до 75% сократилось содержание NO2 внутри кольцевой М-30 и на 40% по всему городу. Неожиданно из окон квартир стала видна Ла Сьерра, ближайшая к Мадриду с северной и северо-западной стороны часть центральной Кордильеры. Цитата из канала newsvirus.

11:21 11.04.2020 В Молдавии еще 19 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели и 10 апреля были выписаны из лечебных учреждений. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики Виорики Думбрэвяну, сообщает 11 апреля NewsMaker.md. Подробности в материале: В Молдавии еще 19 человек выздоровели от COVID-19

11:26 11.04.2020 Американская компания Tesla уволит около половины своих сотрудников, обеспечивающих продажи и поставки электромобилей в США, сообщает CNBC со ссылкой на источники в Tesla. Читайте подробнее: Tesla уволит половину сотрудников отделов продаж в США — СМИ

11:27 11.04.2020 Трое жителей Грузии, у которых был выявлен коронавирус, были доставлены на родину. Об этом рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает агентство Report. Подробности в материале: В Грузии рассказали о новых заболевших COVID-19 жителях

11:36 11.04.2020 После выявления пяти новых случаев заражения коронавирусом в пятницу, 10 апреля, общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Кении достигло 189. Об этом: Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кении возросло до 189

11:38 11.04.2020 Власти западных областей Украины не могут выполнить распоряжение о помещении на карантин всех вернувшихся мигрантов. Людей перевозят через границу в битком набитых автобусах и отпускают по домам под честное слово самоизолироваться на две недели. Читайте также: Границу Польши и Украины ежедневно пересекают тысячи мигрантов — СМИ

11:40 11.04.2020 Правительство США выделило Индонезии $2,3 млн (около 36 млрд рупий) в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Об этом: США предоставили Индонезии $2 млн на борьбу с коронавирусом

11:43 11.04.2020 Два гражданина Танзании, болевших COVID-19, скончались. Общее число заболевших COVID-19 в восточноафриканской стране достигло 32. Об этом: В Танзании от коронавируса скончались двое мужчин

11:47 11.04.2020 11 апреля более 100 представителей южнокорейских компаний и бизнесменов отправились из Южной Кореи в Кувейт. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Об этом: Представители крупных компаний Южной Кореи посетят Кувейт

11:50 11.04.2020 От осложнений коронавирусной инфекции в Слободзейском инфекционном госпитале умерла 63-летняя жительница Тирасполя. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики. Читайте также: В Приднестровье от коронавируса скончалась 63-летняя женщина

12:10 11.04.2020 2031 человек, у которых подтвердили заболевание COVID-19, находятся на стационарном лечении, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии. Подробности в материале: В Белоруссии в стационарах находится 2031 пациент с COVID-19

12:13 11.04.2020 Некоторых сотрудников национальной авиакомпании Зимбабве отправят в неоплачиваемый отпуск на неопределенный в конце этого месяца после падения доходов, вызванного ограничениями на передвижения во всем мире из-за пандемии коронавируса. Читайте также: Сотрудников авиакомпании Air Zimbabwe отправят в неоплачиваемый отпуск

12:14 11.04.2020 Власти Ирана выразили надежду на то, что мировое сообщество поддержит призыв отменить санкции, наложенные США. Читайте также: В Иране выразили надежду на поддержку петиции об отмене санкций

12:15 11.04.2020 В МВД Украины рассказали, что для введения комендантского часа в регионах страны должно быть объявлено чрезвычайное положение. Если режим ЧП не введён, то любые ограничения носят рекомендательный характер. Читайте подробнее: Комендантский час на Украине возможен только в условиях ЧП — МВД

12:19 11.04.2020 В Индонезии число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 3842, сообщает Detik. Об этом: В Индонезии подтвердили 3842 случая заражения COVID-19

12:21 11.04.2020 Традиционный «Фестиваль молодого вина» в Грузии отложили из-за ситуации, сложившейся в стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщают организаторы на странице фестиваля в Facebook. Читайте также: Угроза коронавируса: в Грузии отложили проведение «Фестиваля молодого вина»

12:31 11.04.2020 На Украину из ОАЭ привезли 11 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом и вернули 113 граждан страны. Подробности в материале: На Украину из ОАЭ привезли гуманитарную помощь для медиков

12:33 11.04.2020 Работа части рейсов общественного транспорта в Цхинвале временно приостановлена. Об этом 11 апреля сообщил агентству «Рес» глава Управления автомобильного транспорта Южной Осетии Альберт Дудаев. Читайте также: В столице Южной Осетии отменили часть рейсов общественного транспорта

12:40 11.04.2020 Правительство Индонезии сообщило о новых случаях смерти от коронавируса в стране, передает информационный портал Detik. Об этом: В Индонезии подтвердили 327 случаев смерти от COVID-19

12:41 11.04.2020 Власти Южной Кореи изучают спрос на организацию чартерных рейсов для эвакуации сограждан из стран Африки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в ЮАР. Об этом: В Южной Корее изучают спрос на организацию спецрейсов из стран Африки

12:52 11.04.2020 Пандемия коронавируса усугубила проблемы в энергетической сфере Украины, поставив её на грань выживания, заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Читайте также: Украина на грани энергетического кризиса — Тимошенко

12:56 11.04.2020 В Грузии 11 апреля из больницы выписали женщину с двухлетним ребенком, болевших COVID-19. Об том журналистам рассказала председатель наблюдательного совета Тбилисской инфекционной клиники Мака Сологашвили, сообщает агентство Black Sea Press.

13:15 11.04.2020 Несколько районных больниц Молдавии будут работать только с пациентами, заболевшими COVID-19 и не будут оказывать другие медицинские услуги, об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики Виорики Думбрэвяну, сообщает 11 апреля Sputnik Молдавия. Об этом: Минздрав Молдавии: пациентов с COVID-19 будут принимать несколько больниц

13:29 11.04.2020 За нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП) в Грузии за прошедшие сутки оштрафовали 139 человек. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба МВД. Читайте также: В Грузии за сутки оштрафовали более 100 человек за нарушение режима ЧП