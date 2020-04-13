Вашингтон, , 22:28 — REGNUM В США подтверждено свыше 560 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 13 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику федеральных и местных данных по ситуации с пандемией в стране.

По их данным, на сегодняшний день в США зарегистрирован 560 891 случай заражения коронавирусом, из которых 22 861 привели к смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают занимать первое место в мире по показателям заражения и смертности. Кроме них, в первую пятёрку по этим показателям входят Италия, Испания, Британия и Франция.

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