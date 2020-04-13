Анкара, , 18:21 — REGNUM Глава МВД Турции Сулейман Сойлу, отставку которого не принял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пообещал исправить положение, сложившееся в стране на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 13 апреля агентство Anadolu Ajansı.

«Ошибочные действия, предпринятые при доверии нашего государства и народа, это ошибки, вызванные человеческим фактором, и мы берем на себя ответственность за исправление этих недочетов», — приводит агентство слова главы МВД.

Он заявил, что реакция президента Эрдогана и народа Турции на его прошение уйти в отставку «научили его скромности».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Сойлу объявил о введении комендантского часа в 31 городе страны для борьбы с распространением коронавируса.

После этого сообщения в стране начался хаос, так как сотни тысяч людей начали штурмовать магазины, чтобы запастись всем необходимым для изоляции.

В Турции выявлено 56 956 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и зафиксировано 1 198 смертей от COVID-19.

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