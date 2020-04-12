Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Число умерших от коронавируса COVID-19 превысило в США 21,4 тыс. человек, сообщает 12 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику пандемии.

Кроме того, на территории США выявлено свыше 532 тыс. заразившихся SARS-CoV2.

Отмечено, что наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штатах Нью-Йорк, где свыше 180 тысяч заразившихся и более 8,6 тыс. умерших, и Нью-Джерси, где зафиксировано 58 тыс. случаев заражения и 2,2 тыс. смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, США находятся на первом месте в мире по масштабам пандемии коронавируса. Кроме них, в первую пятёрку «коронавирусных» стран входят Италия, Испания, Франция и Британия.

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