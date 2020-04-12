Лондон, , 19:23 — REGNUM Британия вошла в пятёрку стран мира, в которых число жертв коронавируса COVID-19 10 тыс. человек, сообщает 12 апреля издание Dailу mail.

После того как за последние сутки в стране умерли от COVID-19 737 человек, число умерших от этой болезни перевалило в Британии за 10 тыс.

Издание подчёркивает, что с этого момента Британия стала пятой страной, преодолевшей отметку в 10 тыс. жертв коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее в этом списке были США, Франция, Италия и Испания.

По мнению Dailу mail, с этого момента можно ожидать, что Британия понесёт от пандемии коронавируса людские потери, превышающие потери других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент первое место по масштабам пандемии и смертности от COVID-19 в мире занимают США.

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