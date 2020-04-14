Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Военное ведомство США проведет тестирование на коронавирус всего личного состава ВМС и сил «ядерной триады», сообщил 14 апреля на пресс-конференции председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По его словам, такое решение принято после вспышки коронавируса на авианосце «Теодор Рузвельт».

«Все экипажи кораблей будут изолированы на 14 дней, особенно атомные стратегические субмарины и подводный флот, а также всю ядерную триаду. Все их экипажи проходят проверку перед выходом в море, поскольку тесты на коронавирус становятся всё более доступными», — сказал Марк Милли.

При этом он отметил, что эти меры направлены на обеспечение сохранения потенциала для реакции на «любую конкретную чрезвычайную ситуацию».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах США почти пять тыс. человек заражены коронавирусом.

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