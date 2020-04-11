Оттава, , 19:15 — REGNUM В Канаде зафиксировано 600 летальных случаев заболевания коронавирусной пневмонией COVID-19, сообщает 11 апреля министерство здравоохранения страны.

Общее количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV2 в Канаде составляет 22 544 человека.

Самое большое количество случаев заражения отмечено в провинциях Квебек и Онтарио, где выявлено 11 677 и 6 648 заразившихся соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 1,5 млн случаев заражения SARS-CoV2, а также около 93 тыс. смертей от вызываемого им заболевания.

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