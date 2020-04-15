Берн, , 16:31 — REGNUM Употребление алкогольных напитков не повышает защищённость организма от заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 15 апреля один из аккаунтов Всемирной организации здравоохранения.

«Употребления алкоголя не защитит вас от COVID-19 и может создать опасность для вашего здоровья», — указано в опубликованном сообщении.

Кроме того, в ВОЗ напомнили, что «частое и чрезмерное употребления алкоголя способно увеличивать риск проблем состояния здоровья».

По мнению специалистов ВОЗ, самым эффективным способом защитить себя от коронавируса является частое мытьё рук.

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