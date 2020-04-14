Москва, , 18:30 — REGNUM Российская помощь Сербии в сфере борьбы с COVID-19 своевременна и качественна, народ Сербии глубоко признателен за неё и никогда не забудет, заявил 14 апреля журналистам посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.

«Российская помощь была своевременной, и с учетом численности населения Сербии и степени распространения пандемии представляет собой наиболее объемную помощь, оказанную Россией иностранному государству», — цитирует агентство РИА Новости слова Мирослава Лазански.

Он подчеркнул, что российская помощь высококачественна, особенно с учётом российского опыта действий в чрезвычайных ситуациях.

«Граждане Сербии чувствуют уважение и глубокую признательность российским военнослужащим, врачам, летчикам, привозившим помощь. Мы об этом никогда не забудем», — сказал сербский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные проводят дезинфекционную обработку медицинских объектов в Белграде и в городе Ниш, после чего начнут аналогичные операции в населенных пунктах вокруг этих городов.

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