Стокгольм, , 17:16 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Швеции перевалило за отметку в 10 тыс. человек, сообщает 11 апреля шведское Агентство здравоохранения.

Около половины всех фактов заражения COVID-19 приходится на столичный регион Швеции.

Кроме того, сообщается, что на территории страны 887 человек скончались от болезней, вызванных коронавирусом.

Более 500 умерших относятся к возрастной группе от 50 до 80 лет.

«Больше всего умерших в возрастной группе 80−90 лет — 362 летальных исхода. В возрастной группе младше 50 лет всего девять смертельных случаев», — сообщает шведское медицинское ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 апреля в мире было выявлено свыше полутора млн. случаев заражения коронавирусом и около 93 тыс. смертельных исходов заболевания.

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