Вашингтон, 11 апреля 2020, 17:45 — REGNUM Количество заразившихся коронавирусом жителей США преодолело психологическую отметку в полмиллиона человек, сообщают 11 апреля службы здравоохранения страны.

Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
tasnimnews.com

По их данным, на сегодняшний день инфицированы коронавирусом свыше 503 тыс. человек.

Кроме того, вот болезней, вызванных этой инфекцией, в США погибло 18,8 тыс. заражённых.

По информации медицинских структур, за последние 24 часа в США умерли от коронавирусной инфекции свыше 2,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются самым крупным очагом пандемии коронавируса в мире. Наиболее масштабное распространение COVID-19 наблюдается в штате Нью-Йорк и в одноименном городе.

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