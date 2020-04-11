Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Количество заразившихся коронавирусом жителей США преодолело психологическую отметку в полмиллиона человек, сообщают 11 апреля службы здравоохранения страны.

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По их данным, на сегодняшний день инфицированы коронавирусом свыше 503 тыс. человек.

Кроме того, вот болезней, вызванных этой инфекцией, в США погибло 18,8 тыс. заражённых.

По информации медицинских структур, за последние 24 часа в США умерли от коронавирусной инфекции свыше 2,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются самым крупным очагом пандемии коронавируса в мире. Наиболее масштабное распространение COVID-19 наблюдается в штате Нью-Йорк и в одноименном городе.

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