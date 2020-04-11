Брюссель, , 20:10 — REGNUM В брюссельской коммуне Андерлехт вспыхнули беспорядки, перешедшие в столкновения с полицией, сообщают 11 апреля бельгийские СМИ.

Поводом для беспорядков стала гибель молодого человека, которого полицейские преследовали за нарушение режима ограничения передвижений в условиях эпидемии коронавируса.

Сообщается о столкновениях с полицией, которую забрасывают камнями. К месту инцидентов прислан водомёт, прибывают дополнительные силы полицейских.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

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