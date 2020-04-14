Анкара, , 22:25 — REGNUM Анкара считает реакцию Совета Безопасности ООН на ситуацию с коронавирусной пандемией возмутительно запоздалой и призывает к его реформированию, заявил 14 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом он сказал в ходе организованной «Атлантическим советом» видеоконференции между Вашингтоном и Анкарой. По его словам, встреча СБ ООН для обсуждения пандемии состоялась через четыре месяца после её начала.

«Они встретились, чтобы обсудить пандемию, почти на четыре месяца позже того, как всё уже случилось, это невероятно! Это возмутительно!» — сказал Чавушоглу.

При этом он провёл аналогии с участием Совбеза в решении других проблем, таких как сирийский, ливийский и йеменский конфликты.

Как сообщало ИА REGNUM, закрытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации с пандемией коронавируса состоялось 9 апреля по запросу Германии, Бельгии, Индонезии, Вьетнама, Доминиканы, Эстонии, Нигера, Туниса и государства Сент-Винсент и Гренадины.

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