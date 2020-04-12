Нью-Йорк, США, , 18:04 — REGNUM Все сотрудники городских служб Нью-Йорка, контактирующие с жителями города, обязаны с 13 апреля носить защитные маски, сообщил 12 апреля журналистам мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

«С завтрашнего дня я требую от всех сотрудников города, контактирующих с населением в ходе своей работы, закрывать лица масками. Мы уже предоставили им 1.4 млн масок и предоставим ещё столько, сколько будет нужно», — сказал де Блазио.

Кроме того, он заявил, что к 17 апреля в городе будут открыты ещё пять пунктов тестирования на коронавирус SARS-CoV2.

Как сообщало ИА REGNUM, США находятся на первом месте в мире по масштабам пандемии коронавируса. Наибольшее число жертв и заражений отмечается в штате и городе Нью-Йорк.

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