Анкара, , 20:12 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в Турции за последние сутки более чем на четыре тыс., сообщил 13 апреля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По его информации, за сутки было выявлено 4093 новых случая, а количество умерших от COVID-19 увеличилось на 98.

Всего в стране насчитывается 1296 случаев смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире подтверждено около 1,7 млн случаев заражения COVID-19, более 105 тыс. заболевших умерли.

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