Нью-Йорк, США, , 18:01 — REGNUM Школы Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса останутся закрытыми до конца этого учебного года, заявил 11 апреля на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.

По его словам, это непростое решение, но оно было принято.

«Школы Нью-Йорка будут закрыты до конца учебного года. Это непростое решение», — сказал де Блазио журналистам.

Напомним, изначально власти Нью-Йорка закрыли школы 16 марта, заявив, что они начнут работать 20 апреля. Стоит отметить, что мэр Нью-Йорка ещё тогда заявлял, что после этого снова открыть школы будет очень трудно.

Как сообщало ИА REGNUM, в США 11 апреля число выявленных случаев заражения коронавирусом перешагнуло отметку в 500 тыс. человек. Наиболее масштабное распространение COVID-19 наблюдается в штате Нью-Йорк и в одноимённом городе.

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