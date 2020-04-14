Токио, , 02:53 — REGNUM В соцсетях набирает популярность фотография японского видеоблогера и рэпера, известного под ником pana_root7, который во время эпидемии коронавируса прошелся по улицам в костюме Донкихота Дофламинго из аниме-сериала «Ван Пис». Об этом 13 апреля сообщил портал Comicbook.

Стоит отметить, что к костюму героя блогер добавил маску, которую необходимо носить из-за эпидемии коронавируса. На эту фотографию обратили внимание пользователи Twitter из США, которые обсуждали действия японских властей в сложившейся ситуации.

«Ха-ха-ха, Этот парень — я», — написал pana_root7 в Twitter, когда обнаружил, что фотография с ним «завирусилась» в сети. В комментариях он также предложил всем желающим приобрести его новый альбом.

https://twitter.com/pana_root7/status/1248540414686052352

Стоит отметить, что в прошлом pana_root7 уже привлекал к себе внимание косплеем Донкихота Дофламинго. Ранее издатель манги «Ван-Пис» в качестве акции, проводимой на фоне карантинных мер из-за эпидемии коронавируса, выложил в сеть её первые 594 главы.

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