Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всём мире перевалило за два миллиона, сообщил 15 апреля американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику пандемии в США и в мире.

По их информации, в мире число инфицированных SARS-CoV-2 составляет на 15 апреля 2 000 984 человек. Скончались от COVID-19 128 011 человек.

Выздоровевшими признаны во всём мире более 500 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила ситуацию с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 пандемией.

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