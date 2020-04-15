Ташкент, , 12:20 — REGNUM Режим обязательной самоизоляции вводится в пяти городах Ташкентской области. Соответствующее решение принято специальной комиссией по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в Telegram-канале по информированию населения о ситуации с COVID-19.

Новые ограничительные меры вводятся с 14 апреля в Чирчике, Алмалыке, Бекабаде, Янгиюле и Ангрене. 9 апреля все перечисленные города, за исключением Бекабада, закрыли на карантин.

Отметим, при обязательной самоизоляции жители Узбекистана могут выходить на улицу только для посещения магазина, аптеки и больницы, которые находятся рядом с домом. Собаку разрешается выгуливать один раз в день.

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