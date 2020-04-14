Вашингтон, , 22:08 — REGNUM В Вооруженных силах США выявлено почти пять тыс. заражённых коронавирусом, сообщает 14 апреля пресс-служба Пентагона.

Среди американских военных на сегодняшний день насчитывается 4769 человек, инфицированных SARS-CoV-2.

Отмечено, что с 8 апреля количество заражённых ежедневно растёт в пределах 100 человек.

На данный момент SARS-CoV-2 заражены 2618 действующих военнослужащих, 653 гражданских специалиста, 558 подопечных и 298 сотрудников компаний — подрядчиков Пентагона.

Среди военных произошло уже 16 летальных исходов этого заболевания.

Наибольшее число заражённых выявлено в рядах ВМС США.

Как сообщало ИА REGNUM, США уверенно занимают первое место по масштабам распространения пандемии коронавируса и по числу смертей от вызванных коронавирусом болезней.

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