Нью-Йорк, США, , 20:49 — REGNUM Не менее 189 сотрудников ООН заражены коронавирусом SARS-CoV-2, трое из них уже умерли, заявил 13 апреля заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

По его словам, эти данные были получены вечером 12 апреля.

«Что касается случаев среди сотрудников ООН, по данным на вечер воскресенья были подтверждены 189 случаев заражения COVID-19 по всему миру. Трое из них уже скончались», — сказал Фархан Хак.

Как сообщало ИА REGNUM, город Нью-Йорк, в котором располагается штаб-квартира ООН, является одним из эпицентров пандемии коронавируса в США, которые, в свою очередь, занимают первое место в мире по масштабам распространения SARS-CoV-2 и по смертности от вызываемых им болезней.

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