, 18:55 — REGNUM С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всём мире умерло от вызванных им болезней 121 793 человека, сообщает 14 апреля интернет-ресурс Worldometer, собирающий статистику по ситуации с распространением COVID-19 и последствиям пандемии.

По его подсчётам, в мире сейчас насчитывается 1 947 860 выявленных случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими от вызванных им болезней признаны 460 тыс. пациентов.

Первую тройку мировых лидеров по смертности от COVID-19 составляют США, где умерло 23,6 тыс. человек, Италия с 20,5 тыс. смертей, а также Испания, где насчитывается 18 тыс. умерших от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным ВОЗ, на 13 апреля во всём мире было выявлено свыше 1,8 млн случаев заражения, более 113 тыс. человек умерли.