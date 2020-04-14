Оттава, , 19:14 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило в Канаде 26 тыс. человек, сообщает 14 апреля канадский Минздрав.

Кроме того, в стране от COVID-19 уже скончались свыше 800 человек.

По информации министерства здравоохранения Канады, число зараженных в стране составляет 26 163, умерли от вызванных коронавирусом болезней 823 человека.

Более 50% всех фактов заражения наблюдается в провинции Квебек, где заражены 13 557 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным ВОЗ, на 13 апреля во всем мире было выявлено свыше 1,8 млн случаев заражения, более 113 тыс. человек умерли.

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