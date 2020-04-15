Брюссель, , 21:41 — REGNUM Бюджеты стран — членов Североатлантического альянса из-за пандемии коронавируса понесут существенные потери, оценить размер которых пока невозможно, заявил 15 апреля генсек военного блока Йенс Столтенберг.

«Пандемия будет иметь экономические последствия, будет падение роста и бюджетов. Но пока рано говорить о военных расходах, сейчас мы должны быть сосредоточены на спасении людей», — цитирует агентство ТАСС заявление Столтенберга.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что из-за пандемии коронавируса альянсу пришлось внести изменения в график военных учений.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире, по разным данным, находится в районе двух миллионов.

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