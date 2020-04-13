Берлин, , 23:06 — REGNUM Министры здравоохранения стран-членов «Большой двадцатки» запланировали виртуальную конференцию для обсуждения вопросов, имеющих отношение к пандемии коронавируса, сообщается в заявлении группы, опубликованном 13 апреля.

Виртуальная встреча должна пройти 19 апреля.

«Министры здравоохранения G20 проведут виртуальную встречу 19 апреля, чтобы обсудить влияние COVID-19 на общество и глобальную систему здравоохранения», — указано в заявлении группы.

В этой встрече также будут участвовать представители Всемирной организации здравоохранения, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Исламского банка развития, ЮНИСЕФ и ряда других международных структур.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что во всем мире уже 1,9 млн. человек заражены коронавирусом.

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