Белград, , 16:59 — REGNUM Количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло в Сербии 94 человек, сообщила 14 апреля на пресс-конференции заместитель директора института общественного здоровья «Доктор Милан Йованович Батут» Дария Кисич-Тепавчевич.

По её словам, общее число зараженных в стране превысило 4,4 тыс.

«Выявлено еще 411 заражённых, всего 4465 случаев. Умерли еще девять человек, из которых семеро — мужчины, а общее число смертельных исходов болезни достигло 94 человек», — сообщила Дария Кисич-Тепавчевич.

Она уточнила, что на сегодняшний день 3006 человек из общего числа заражённых госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Швеции сообщили о том, что число жертв COVID-19 в стране превысило одну тысячу человек.

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