Кишинёв, , 17:45 — REGNUM Общее количество заражённых коронавирусом в Молдавии достигло 1662 человек после того как за последние сутки были подтверждены 102 новых случая, заявила 12 апреля на брифинге молдавский министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Ранее власти Молдавии сообщали о 1560 зараженных и 30 случаях летального исхода заболевания.

Молдавия приостановила авиасообщение со всеми странами, перекрыла свои наземные границы. В стране запрещены все массовые мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. Гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы более трех человек.

Как сообщало, в мире выявлено более 1,6 млн. инфицированных коронавирусом SARS-CoV2. Число смертей от вызванных им болезней приближается к 100 тыс.

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