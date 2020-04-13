Нью-Йорк, США, , 19:21 — REGNUM На территории штата Нью-Йорк число жертв COVID-19 превысило 10 тыс. человек, заявил 13 апреля на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, в минувшее воскресенье была зарегистрирована 671 смерть, и теперь число жертв COVID-19 в штате составляет 10 056 человек.

«Ужасные новости. Мы видим выравнивание графика на ужасающем уровне. В пасхальное воскресенье мы потеряли 671 жизнь», — сказал Куомо.

Он отметил, что с 6 апреля количество ежедневных смертей от COVID-19 держится на уровне 700−800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Нью-Йорк остаётся эпицентром пандемии коронавируса в США, а сами Соединённые Штаты держатся на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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