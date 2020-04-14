Москва, , 19:42 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили по телефону ситуацию с пандемией коронавируса, сообщает 14 апреля пресс-служба МИД РФ.

Телефонные переговоры состоялись 14 апреля.

В центре внимания глав МИД России и Китая было распространение коронавируса в мире.

Обе стороны подтвердили желание укреплять координацию в сфере борьбы с этой инфекцией.

«Дана высокая оценка российско-китайскому взаимодействию в решении практических задач на этом направлении. Подтвержден обоюдный настрой на укрепление сотрудничества в целях защиты жизни и здоровья граждан двух стран и координации усилий в борьбе с пандемией на международной арене», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, был затронут ряд актуальных вопросов двусторонних отношений и международной политики, в том числе взаимодействие России и КНР в Совбезе ООН, а также урегулирование ситуации в Афганистане.

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