Женева, Швейцария, , 19:01 — REGNUM Начаты клинические испытания трёх вакцин от коронавируса, еще более 70 прототипов находятся на стадии разработки, заявил 15 апреля на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Для трех вакцин уже начался этап клинических испытаний, еще более 70 продолжают разрабатывать», — сказал он.

Кроме того, Гебрейсус сообщил о реализации программы «Тесты солидарности», в ходе которой проходит обмен информацией по разным методам лечения инфекции.

В ней участвуют Аргентина, Бахрейн, Канада, Франция, Иран, Норвегия, Южная Африка, Испания, Швейцария и Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отказать ВОЗ в финансировании из-за её неэффективности в ситуации с коронавирусом.

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