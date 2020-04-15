Куньмин, Китай, , 05:28 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая анонсировала план постепенного возобновления работы школ с конца апреля, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Средние школы и технические училища могут возобновить процесс обучения с 20 апреля, говорится в записке, опубликованной провинциальным бюро образования. Ученики средних школ с четвертого по пятые классы вернутся за первы уже с 26 апреля, в то время как ученики более младших классов — лишь с 6 мая.

В плане также отмечается, что университеты и колледжи возобновят учебный процесс для выпускных групп с 6 мая, в то время как учащиеся прочих групп должны продолжать строго следовать карантинным мерам до 11 мая.