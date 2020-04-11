Париж, , 21:23 — REGNUM В больницах и других медико-социальных учреждениях Франции умерло от COVID-19 свыше 13,8 тыс. человек, заявил 11 апреля руководитель Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, во Франции с 1 марта умерли 13 832 человека, заболевших COVID-19. Саломон отметил, что 4 889 человек погибли от болезни в домах престарелых.

На сутки ранее французские власти сообщали о 13 197 жертвах коронавирусной инфекции.

При этом во Франции выявлено 93 790 случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV2. За последний день это число выросло на 3 114 человек.

Глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции заявил, что наблюдается слабая тенденция к уменьшению числа пациентов, нуждающихся в реанимационных мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано уже свыше 1,5 млн. случаев заражения коронавирусом, а в списках умерших от COVID-19 — более 92,7 тыс.

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