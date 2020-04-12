Иерусалим, , 22:12 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV2 в Израиле превысило 11 тыс., сообщает 12 апреля министерство здравоохранения.

По данным израильского Минздрава, коронавирусом в стране заражены 11 145 человек, из которых 103 человека уже скончались. Ещё 183 человека находятся в больницах в тяжёлом состоянии.

Выздоровевшими в Израиле признаны 1 627 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире, по данным ВОЗ, заражены коронавирусом около 1,7 млн. человек. Более 105 тыс. умерло от коронавирусной инфекции COVID-19.

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