Вашингтон, , 23:58 — REGNUM В американском штате Вайоминг произошёл первый случай смерти от COVID-19, сообщает 13 апреля телеканал Wyoming News Now со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

Отмечается, что штат Вайоминг до этого случая оставался последним штатом, на территории которого не было зафиксировано летальных исходов заболевания COVID-19.

Умерший — пожилой мужчина, относящийся к группе риска из-за проблем со здоровьем и возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, по различным данным, в США к 13 апреля выявлено от 560 до 579 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а также 23 тыс. смертей пациентов, болевших COVID-19.

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