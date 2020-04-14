Эр-Рияд, , 17:26 — REGNUM В Саудовской Аравии число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило пять тыс., сообщает 14 апреля минздрав королевства.

После того как за последние 24 часа было выявлено ещё 435 заражённых коронавирусом, их общее число увеличилось до 5 369.

По последним данным, в Саудовской Аравии скончались от вызванных коронавирусом болезней 73 человека, выздоровевшими признаны 889.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 пандемией. На 13 апреля в мире было зафиксировано свыше 1,8 млн. случаев заражения и 113 тыс. летальных исходов.

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