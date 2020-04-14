Нью-Йорк, США, , 19:26 — REGNUM На территории штата Нью-Йорк за последние сутки умерло от COVID-19 778 человек, доведя число умерших в штате до 10 843, сообщил 14 апреля на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что кривая смертности перестала возрастать и вышла на плато.

«Вчера мы потеряли 778 человек, общее число смертей — 10 834», — сказал Куомо, отметив, что с 6 апреля ежедневное число смертей балансирует в пределах 671 — 799 человек.

Кроме того, Куомо сообщил, что уменьшается число пациентов, нуждающихся в подключении к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Нью-Йорк продолжает оставаться самым крупным очагом коронавируса в США, которые, в свою очередь, занимают первое место по числу заражённых и количеству смертей.

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