Лондон, , 16:18 — REGNUM Медики не рекомендуют премьер-министру Британии Борису Джонсону возвращаться к работе, и поэтому он продолжает восстанавливаться после COVID-19, сообщил 14 апреля журналистам официальный представитель канцелярии главы британского правительства.

По его словам, Джонсон восстанавливает здоровье в загородной резиденции Чекерс.

«Его медицинская команда советует ему воздержаться от немедленного возвращения к работе», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 12 апреля премьер-министр Британии Борис Джонсон проходил лечение, в том числе в палате интенсивной терапии, от коронавирусного заболевания COVID-19.

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