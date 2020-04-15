Ташкент, , 09:32 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 1214, сообщили 15 апреля в отделе по связям с общественностью министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00 (8:00 мск). За последние сутки в республике выявили 160 новых случаев заражения. Выздоровели 99 человек, скончались четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля в областных центрах Узбекистана ввели обязательный режим самоизоляции. Жителям республики разрешается выходить в магазин, аптеку, больницу и на работу.

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