Бразилиа, , 21:12 — REGNUM Бразилия приостановила испытания лекарства для противодействия COVID-19, рекомендованного лично президентом США Дональдом Трампом, сообщает 13 апреля портал medRxiv со ссылкой на исследование бразильских учёных.

Поводом для остановки тестирования стала гибель пациентов, получивших повышенную дозу противомалярийного препарата хлорохин, о котором позитивно отзывался Трамп.

Исследование проводилось в городе Манаус. После увеличения дозы хлорохина у пациентов начались сердечные аритмии, а 11 из них умерли.

Напомним, в США министерство здравоохранения и социальных служб несколько дней назад начало клинические испытания противомалярийного препарата с целью выяснения его пригодности к борьбе с коронавирусной инфекцией.

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