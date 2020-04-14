Женева, Швейцария, , 22:55 — REGNUM Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось за прошедшие сутки на 71 779, сообщает 14 апреля ежедневная сводка Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 1,844 млн.

Кроме того, по данным ВОЗ, за последние 24 часа в мире умерли от COVID-19 5369 человек.

Таким образом, общее количество жертв этой инфекции в мире составляет 117 021 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье не планируется перекрытия дорог на фоне ограничительных мер