Нью-Йорк, США, , 19:46 — REGNUM В штате Нью-Йорк за последние сутки отмечено новое повышение числа смертей от COVID-19, заявил 11 апреля на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, за прошедшие сутки умерли от коронавирусной инфекции 783 человека, хотя днём ранее это число составляло 777 погибших.

На сегодняшний день общее число смертей от COVID-19 достигло 8 627, сообщил журналистам Эндрю Куомо.

Он подчеркнул, что уже пять дней подряд в штате умирает от COVID-19 порядка 700 человек.

«Уровень смертности стабилизировался на ужасном уровне», — заявил губернатор штата Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, территория США является самым крупным очагом коронавирусной инфекции в мире. Там выявлено заражение более 500 тыс. человек.

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