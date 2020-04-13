Канберра, , 14:53 — REGNUM В Австралии полиция ведёт расследование и устанавливает причастных к установке на вышке сотовой связи флагов Китайской Народной Республики и флагов со свастикой. Этот инцидент с появлением расистских настроений произошёл в городе Киабраме в штате Виктория. Об этом сообщает телеканал 9News.

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Уточняется, что неизвестные повесили два флага Китая и флаг Третьего рейха с надписью COVID-19 на вышке на Брэдли-стрит в Киабраме, к северу от Мельбурна накануне вечером, 12 апреля. Флаги были сняты сегодня днём.

Считается, что этот акт был совершен на расовой почве на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Председатель Антидиффамационной комиссии Двир Абрамович назвал этот поступок «отвратительным».

»Страшно подумать, что в Австралии в 2020 году есть люди с опасной ненавистью в сердце, которые ходят по нашим улицам и открыто прославляют сатанинскую идеологию Гитлера, — сказал он. — Любой, кто любит эту страну и её основные ценности, будет возмущён этим злым и извращенным поступком».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Великобритании начали массово поджигать и уничтожать вышки 5G по всей стране. Граждане Соединённого Королевства считают, что они посредством своих сигналов якобы заражают людей коронавирусом. Добавим, что слухи о вреде 5G появились ещё до пандемии COVID-19. Эту тему активно обсуждали в Швеции.