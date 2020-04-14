Вильнюс, , 18:42 — REGNUM После того как ещё два человека умерли от COVID-19 за последние сутки в Литве, число жертв пандемии в этой стране выросло до 26 человек, сообщает 14апреля Sputnik Литва со ссылкой на минздрав страны.

Кроме 26 умерших, минздрав Литвы сообщил о выявлении в стране 1 070 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.

«Министерство здравоохранения Литвы сообщило о смерти 26-го пациента, у которого диагностировали коронавирус», — сообщает Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, в Литве с 16 марта действует режим карантина, период которого продлён правительством до 27 апреля.

Напомним, по последним данным ВОЗ, во всем мире выявлено свыше 1,8 млн случаев заражения, более 113 тыс. человек умерли.

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