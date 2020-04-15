Нью-Йорк, США, , 19:35 — REGNUM Среди полицейских Нью-Йорка более двух тыс. являются носителями коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 15 апреля телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению телеканала, коронавирусом заражены 2 156 сотрудников полиции Нью-Йорка.

Кроме того, 6 274 сотрудника полиции находятся на больничном, что составляет 17,4% от общей численности сотрудников управления городской полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Нью-Йорк и одноимённый город являются эпицентром пандемии коронавируса в США, которые, в свою очередь, занимают первое место в мире по числу смертей от COVID-19 и по масштабам распространения коронавируса.

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