Кустанай, Казахстан, , 11:18 — REGNUM Пациент 1945 года рождения, инфицированный коронавирусом, скончался в Кустанайской области Казахстана, сообщили 15 апреля в управлении здравоохранения региона.

Первые симптомы пациент почувствовал 5 апреля, но за помощью не обращался, а занимался самолечением. 12 апреля мужчину госпитализировали, после чего подтвердился коронавирус.

14 апреля состояние здоровьярезко ухудшилось, медики провели реанимацию, но спасти мужчину так и не удалось — в 8:30 (6:30 мск) у него остановилось сердце.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля в Казахстане выявили 1275 случаев заражения коронавирусом, 207 пациентов выздоровели, 15 человек скончались.

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